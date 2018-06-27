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≡ Конкурс по поеданию блинов, мастер-класс по каллиграфии и выставка к 125-летию мечети - в Костанае пройдет "Ночь в Доме Дружбы"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Конкурс по поеданию блинов, мастер-класс по каллиграфии и выставка к 125-летию мечети - в Костанае пройдет "Ночь в Доме Дружбы"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33008
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.06.18 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Третья по счету "Ночь в Доме Дружбы" пройдет в эту пятницу, 29 июня. Начало - в 19.00. Программа запланирована на три часа. Вход свободный. Три главных темы праздника: 25-летие Астаны, история Костаная и гастрономические забавы.
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* Обликоморале
Re: Конкурс по поеданию блинов, мастер-класс по каллиграфии и...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5005
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.06.18 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно, а почему назвали ''ночь в Доме Дружбы'' , естли весть кипешь будет проходить в светлое время сутог?))
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§ kbkz1980
Re: Конкурс по поеданию блинов, мастер-класс по каллиграфии и...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3696
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.06.18 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А тебе лишь бы по ночам где нить шуршать :lol:
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