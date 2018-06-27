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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: yudjin
§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5005
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.06.18 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ахаха...

Надеюсь модераторы не удалят этот мем, за поведение мировой звезды.
Данное фото засветилось уже во всех мировых СМИ.
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§ Горожанин_kst
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1187
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 27.06.18 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Опять же пустили слушок, что старикан Диего после матча с передозом в Питере в госпитале очутился) а уже потом был отправлен самолётом в Москву))) но всё это было неофициально, чё старого парафинить)
Вот откуда его жесты.
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§ kbkz1980
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3696
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.06.18 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ну вот честно, не вставляют что то бразильцы своей игрой на этом ЧМ.


Кто то разыгрывается,а кое кто за 2 игры свой потолок показал :lol:
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§ Горожанин_kst
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1187
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 27.06.18 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Не, ну так то, по игре, бразильянцы и в самом деле смотрятся не ахти. МОЩНО, монолитно Хорватия и Бельгия выглядят, как танки, игра у них идёт.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5005
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.06.18 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Судя по твоим постоянным вбросам в сторону россиян, ты чересчур не равнодушна к ним.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5005
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.06.18 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

Ну то что он на коксе до сих пор сидит, это не секрет вроде.
В сети есть фото, где стекло его ложи, как будто мукой обсыпано. Мож и фотошоп, фз.
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§ Горожанин_kst
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1187
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 27.06.18 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
свой потолок

Этот чемпионат однозначно даст импульс футболу в России. Вон сколько арен построили по всей стране, теперь надо эту инфраструктуру в дело пристраивать. Глядишь к следующему чемпионату (ну к 26 году, точно) сборная появиться, которая полноценно отбор на чемпионат пройти сможет. И команда наконец заиграет.
Эх, мечты...мечты. Поживём, увидим.
А по этому чемпионату...правильно говорят, быть в числе 16ти лучших команд мира уже неплохо...Но и нос слишком из-за этого задирать не стоит)
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§ kbkz1980
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3696
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.06.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Котя,я сразу обозначила свою позицию по России.
Нахаляву оказались на ЧМ+с группою свезло.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5005
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.06.18 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Нефига себе халява. Такие стадионы, такое гостепреимство, стока бабла вбухано. :lol:
А с группой да, как грят шумеры, шарики при выборе и розыгрыше команд утюгом штоле нагрели. 8-)
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§ kbkz1980
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3696
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.06.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Под словом халява подразумевала без квалификации.
Напомни мил друг,сколь раз они отбор смогли пройти?
3 раза ,редкие гости.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5005
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.06.18 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Ну так это не ко мне, а к ФИФА претензии, если што в Гаагу сразу.
Там жеж по правилам, хозяева чампионата вне конкуренции сразу.))
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