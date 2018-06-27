drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #12590





(Полноправные пользователи) Сообщений: 14032

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:30 Цитата: Обликоморале:

А что у вас уже сезон помидоров? А что у вас уже сезон помидоров?

Марик мне в личку - скидывал фотки.

У него уже есть помидоры и картоха,

своя. Он не бездельнмк,как ты...