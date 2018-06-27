Горожанин_kst Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #502





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1187

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:18 Цитата: kbkz1980:

свой потолок

Этот чемпионат однозначно даст импульс футболу в России. Вон сколько арен построили по всей стране, теперь надо эту инфраструктуру в дело пристраивать. Глядишь к следующему чемпионату (ну к 26 году, точно) сборная появиться, которая полноценно отбор на чемпионат пройти сможет. И команда наконец заиграет.

Эх, мечты...мечты. Поживём, увидим.

А по этому чемпионату...правильно говорят, быть в числе 16ти лучших команд мира уже неплохо...Но и нос слишком из-за этого задирать не стоит)