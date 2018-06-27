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Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14031
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.06.18 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Кстати, у вас в Rewe, на этой неделе скидка

Этот магазин - для Буржуев. Я в Алди - хожу или
Норму... :lol: :-x
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4999
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.06.18 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

А что 69 центов за кило дорого?)
Ну вы и зажрались ))))
Кляты бюргеры. :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14031
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.06.18 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А что 69 центов за кило дорого?)

Конечно - дорого.50 центов им красная
цена - в сезон. Чем больше товара - тем
ниже цена...
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4999
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.06.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

А что у вас уже сезон помидоров? :oops:
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