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§ NG.kz
Сколько казахстанцы отдохнут на День Астаны
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33004
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.06.18 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
6 июля в Казахстане будет отмечаться государственный праздник - День столицы (День Астаны). В этот день отмечается и день рождения главы государства Нурсултана Назарбаева.
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* 112
Re: Сколько казахстанцы отдохнут на День Астаны
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13324
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.06.18 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Госы только отдыхают, остальные то работают..
Тогда нужно ставить вопрос о том, сколько госчиновники отдыхают, не все казахстанцы..
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§ Змея Подколодная
Re: Сколько казахстанцы отдохнут на День Астаны
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 479
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 27.06.18 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Госы только отдыхают, остальные то работают

Вы может и работаете. Я работаю у частника, еще ни в один праздник я не выходила на работу. В праздники работают те, кто сутками, посменно трудится, выпала смена на праздник- придется батрачить.
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* 112
Re: Сколько казахстанцы отдохнут на День Астаны
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13324
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.06.18 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
может и работаете. Я работаю у частника, еще ни в один праздник я не выходила

Нет.
Частники все работают как и их работники..
Будь то продавцы, такси, рестораны или еще что то там..
Не работать в эти дни это нонсенс..
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