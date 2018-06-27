Цитата: Змея Подколодная:

может и работаете. Я работаю у частника, еще ни в один праздник я не выходила

Нет.

Частники все работают как и их работники..

Будь то продавцы, такси, рестораны или еще что то там..

Не работать в эти дни это нонсенс..