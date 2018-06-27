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§ NG.kz
Акиматовская «правда»: не верь глазам своим. Сверяем показания
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33004
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.06.18 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первую часть «правды» из акимата мы все могли совсем недавно слышать в ответе на неудобно поставленный журналистами НГ вопрос: мрамор или гранит? Ситуация печально позабавила и показала кто на что горазд.
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§ Обликоморале
Re: Акиматовская «правда»: не верь глазам своим. Сверяем...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4999
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.06.18 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может за остальные квадраты заплатили спонсоры?)
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* yudjin
Re: Акиматовская «правда»: не верь глазам своим. Сверяем...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5400
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.06.18 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Может за остальные квадраты заплатили спонсоры?

точно... как я не додумался?. .. и в рамках рухнамы)
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