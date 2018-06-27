112 Re: Флуд и оффтопик (часть 3) #12294





(Полноправные пользователи) Сообщений: 13325

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:12 Цитата: Обликоморале:

Стрелки закончили

Хех..

Если это в мою сторону, что вполне логично, то ты меня убил таким ответом Слабака..

Что такое Стрелки?

Одноименная группа..

СтрелкИ?

Одноименный фильм, с Кефиром Сазерлендом и Чарли Шином 80х..

Кстати замечательный фильм..

Насчет толпы или чего то там..

Я и говорю, что говоря тут за глаза со своим Уважаемым, от появления которого некоторые подпрыгивают от счастия и поддакивают, не важно о ком, о чиновнике, о преподавателе, о дорожнике, вы никогда в жизни не скажете им что то в глаза не отводя взгляда..

О том же переименовании улиц наконец..

Что это, только за глаза облить, обсудить, по сплетничать..

А когда вам говоришь скажи мне лично, либо кому то из них, разбегаетесь как дикие зайцы в диком поле от малейшего шороха..

Я именно к тому, да, чтобы доказать себе прежде всего, что у нашего Форума и его любимейших Активистов нет как говорится Хребта..

Только об этом..

И как ни странно, я доказал Это..

Хотя бы самому себе, хотя бы ради моей теории, ради Интереса..

Так оно и вышло..