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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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* 112
С праздником, братья и сестры.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13325
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.06.18 - 01:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Ну вот.
Отослал свои личные данные и тебе и твоему Уважаемому господину и всей тут кучке по второму разу..
Что мешает вам сказать что то прямо в глаза, не отводя взгляда?
Я такой страшный?
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* 112
С праздником, братья и сестры.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13325
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.06.18 - 01:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще интересно..
Забили всех, у кого свое мнение, во главе с Уважаемыми..
Кто захочет прийти сюда?
Хоть бы дали какой то Шанс..
Так нет же..
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§ elektron
С праздником, братья и сестры.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1490
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.06.18 - 01:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну то что Остапа понесло, бывает. ;-)
А почему Флуд, превратился в "С праздником, братья и сЕстры. Интересно однако 8-)
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§ Vital
Флудите братья и сестры!
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5688
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.06.18 - 06:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Так пойдет?
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* Rexyn
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 35
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 27.06.18 - 08:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тема останется прежней.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


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Сообщений: 4999
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.06.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

энто я поздравлял с днем единения славян, если што. :lol:
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4999
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.06.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для ''особо одаренных'', это ты играешь на толпу.-рас.
По жизни, я всем доволен.-два.
То что мне не нравится, я говорю и пишу всегда открыто, не прекрываясь в отличии от некоторых словами толпа, уважаемые и прочее.-три.
ПС: Стрелки закончились еще в нулевых если что. :lol: :lol: :lol:
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4999
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.06.18 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ужасть, вроде не фейк.
Цитата:


В Китае заблокировали все американские телеканалы и интернет платформы Google, Twitter, Facebook,Instagram,YouTube из-за оскорбительной шутки английского комика в адрес Си Цзиньпиня и страны целиком.


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* 112
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13325
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.06.18 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Стрелки закончили

Хех..
Если это в мою сторону, что вполне логично, то ты меня убил таким ответом Слабака..
Что такое Стрелки?
Одноименная группа..
СтрелкИ?
Одноименный фильм, с Кефиром Сазерлендом и Чарли Шином 80х..
Кстати замечательный фильм..
Насчет толпы или чего то там..
Я и говорю, что говоря тут за глаза со своим Уважаемым, от появления которого некоторые подпрыгивают от счастия и поддакивают, не важно о ком, о чиновнике, о преподавателе, о дорожнике, вы никогда в жизни не скажете им что то в глаза не отводя взгляда..
О том же переименовании улиц наконец..
Что это, только за глаза облить, обсудить, по сплетничать..
А когда вам говоришь скажи мне лично, либо кому то из них, разбегаетесь как дикие зайцы в диком поле от малейшего шороха..
Я именно к тому, да, чтобы доказать себе прежде всего, что у нашего Форума и его любимейших Активистов нет как говорится Хребта..
Только об этом..
И как ни странно, я доказал Это..
Хотя бы самому себе, хотя бы ради моей теории, ради Интереса..
Так оно и вышло..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4999
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.06.18 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

:lol: :lol: :lol:
Лично я тебе уже давно все сказал, воин виртуальный.
И не раз. 8-)
Детский сад прям. Обиды и следом плаксивые комментарии.
Ты с кентом Виталом встретится не можешь, от Доктора бегал, от Вебера потерялся.
Мне форума за глаза хватает по улыбаться.
Буду я еще твой бред на телефоне выслушивать по сотню раз. :lol:
Ну коль в очередной раз, сам для себя самоутвердился и тщеславие потешил, то я реально искренне за тебя рад. :lol:
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* 112
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13325
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.06.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Виталом встретится не можешь, от Доктора бегал, от Вебера потерял

Ты за себя говори..
Когда научишься говорить за себя, то и разговор будет другим..
А так в очередной раз слился от личного ответа..
Конечно на толпу играть проще..
Насчет обид ты загнул конечно, за мной гонялся зачем тогда и ныл?
Хотя в личке мог высказать претензию и не унижать себя..
Передо мной разумеется..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13325
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.06.18 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый из вас так..
Каждый мнит себя Хозяином положения, при поддержке Уважаемых..
Кстати он поддержал наконец то вас?
Придало сил как то?
Но вы остались теми же кем и были, то есть никем..
Просто за глазочники..
Стоите за дрерью и обсуждаете всех по жизни..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13325
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.06.18 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати кто хотел со мной встретиться и тд и тп?
Когда меня забанили?
Тут же озвучивалось у вас в толпе во Флуде?
Ну и где Он?
Не я начал эту тему о встречах то..
Теперь оно вам не нужно..
Что ж, от слов отречься от своих тут раз плюнуть..
Это же слова..
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* kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3692
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.06.18 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да оставьте в покое этого жалкого
Пусть сам с собой здесь разговаривает.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4999
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.06.18 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Ну вот какая ты бессердешная.
Все же мы как никак в ответе за тех, кого приручили.
Надо иногда кидать косточку.
А то ведь сам на сам еще тогой.
Не мне тебе дипломированному психоаналитику пояснять. :lol:
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