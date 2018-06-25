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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 525
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.06.18 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Саудовская Аравия -----Египет.
Уругвай ------Россия. оба матча в восемь вечера по нашему.
первые в Волгограде.
вторые в Самаре.
КУйбышев.
аэропорт КУрумоч.
я там год жил.работал точнее. нет, не в аэропорту.
в гостинице при ВАЗЕ. жил
на ВАЗЕ работал
Волга ... река...

[Исправлено: alex_60, 25.06.2018 - 09:23]
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 525
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.06.18 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
специально здесь написал.
а то какой-то геноцид в лице Виктора наблюдается.

[Исправлено: alex_60, 25.06.2018 - 09:35]
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 525
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.06.18 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
трудно вам там сейчас.
рыжий за океаном, за чисткой зубов в шесть утра..
такую хрень пишет, сидя на унитазе,
про германию .
диву даешься.
больной на голову он похоже.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14030
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.06.18 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Вкусная вишня,буду сегодня вечером - кушать... :lol: :oops:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4991
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.06.18 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то герр Виктор стал плохо относится к своим обязанностям в ауле. Может акима переизбрать? Кто за-кто против?))))
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4991
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.06.18 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

В Курумочах, были времена, частенько взлетал-садился. Самару и Тольятти обожаю, нравится там оченна.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14030
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.06.18 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Кто за-кто против?))))

Интересно было бы - узнать... :lol: :oops:
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1490
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.06.18 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Может акима переизбрать?

Нашего Акима не трогать, за своими лучше смотрите :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14030
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.06.18 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
за своими лучше смотрите :lol:

Они своего привезли уже - на
"Коровье Озеро". В УК 161-11... :lol: :-o
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 525
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.06.18 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Курумочах,


случай был. какую то хрень сдали в камеру хранения в Тольятти.
камера закрыта, регистрация закончена.
дела.. .прилетели сели.
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 525
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.06.18 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у меня сын в Тольятти. в возрасте одного года.
простыл. .меня нашли на этом 10000000 заводе.
и его обувка упавшая с 9 этажа. нашлась
такая вот советская система.

[Исправлено: alex_60, 26.06.2018 - 14:41]
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4991
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.06.18 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ну так, я супротив, ясно же сказал. Остальные смотрю хвост поджали, поди только под одеялом или на кухне тебя костерят.Цитата:
elektron:
Какого вашего?)) Деревня на каз. ресурсе, значит и аким наш. Других у нас на форуме нет. А, ну профи разные есчо есть. По языкам, ремонтам, кофе и путешествиям.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=768835&topic_id=25576&forumid=2&1530005044
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4991
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.06.18 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

У меня там в самарской обл. случаев дофига разных было. Можно аж повесть написать, попросить что ли Доктора быть редактором.)))
Мои тык-мыки облачит в культурно-развлекательное высокоинтелектуальное произведение. 8-)
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14030
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.06.18 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ну так, я супротив, ясно же сказал.

Ну и что - от того,чтоты против?... ;-)
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4991
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.06.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Как что?
Подбиваю аборигенов к бунту и перевыборам.
Кстати, у вас в Rewe, на этой неделе скидка на местные помидоры. Всего 69 центов за кучку.
Спеши. Не благодари.
:-)
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