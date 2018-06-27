yudjin Re: Как призвать общественность к порядку? #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5397

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 13:13 Худо-бедно приучили людей доносить отходы своего потреб..тства до урн...

а теперь бы приучить коммунальщиков своевременно их освобождать и добросовестно относится к своей работе. Тогда и не будет рубрик "Свалки Костаная", контейнеры и урны не будут утопать в не вывезенном мусоре, а пляжи будут похожи на пляжи.