Обликоморале Re: Моя Деревенька и её окрестности. #12582





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4991

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:33 Цитата: drakon: Ну так, я супротив, ясно же сказал. Остальные смотрю хвост поджали, поди только под одеялом или на кухне тебя костерят.Цитата: elektron: Какого вашего?)) Деревня на каз. ресурсе, значит и аким наш. Других у нас на форуме нет. А, ну профи разные есчо есть. По языкам, ремонтам, кофе и путешествиям.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=768835&topic_id=25576&forumid=2&1530005044