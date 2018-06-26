Горожанин_kst Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #482





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1184

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:27 Цитата: Обликоморале:



Да все верно, чемпионат только входит в свою силу. Нас ждут самые захватывающие поединки.

По России, как играют так играют, просто их умения в последние недели чересчур переоценены) Последняя встреча показала их настоящую цену.

Заслуженно, незаслуженно попали а чемпионат. Есть правила ФИФА, я так понимаю, всё идёт по ним).

По сильным/слабым командам...на этом первенстве играют по определению лучшие, и выбираются из них самые лучшие.

Конечно отбор на каждом континенте идёт на разных стартовых условиях (и команды там играют разные по силам), но таковы правила и историческая данность. Европа и Южная Америка законодатели футбола...Но как добавила Африка!?

Нет, есть на что посмотреть в этом чемпионате. Определённо!

А Россия...Не ждите просто особых чудес, они и так , как верно подмечено, выдали почти всё на что способны. Соберутся, может и съиграют, "на зубах", как говорится.

И никакой злобы в моих словах, Бог с вами)))



[Исправлено: Горожанин_kst, 26.06.2018 - 16:29]