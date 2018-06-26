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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: yudjin
§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4991
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.06.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

На одной России чемпионат не заканчивается. И где я сказал, что только ими наслаждался? Что за бред. Достойных матчей уже предостаточно было, только Бразилию я в них не видел.
И смотри как легко, Лиля египтян с арабами принизила, что уж говорить дальше. :lol:
Одни спецы кругом, млин. Тобол не пробывали тренировать, а вдрухъ. :lol:
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* Горожанин_kst
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1184
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 26.06.18 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Да все верно, чемпионат только входит в свою силу. Нас ждут самые захватывающие поединки.
По России, как играют так играют, просто их умения в последние недели чересчур переоценены) Последняя встреча показала их настоящую цену.
Заслуженно, незаслуженно попали а чемпионат. Есть правила ФИФА, я так понимаю, всё идёт по ним).
По сильным/слабым командам...на этом первенстве играют по определению лучшие, и выбираются из них самые лучшие.
Конечно отбор на каждом континенте идёт на разных стартовых условиях (и команды там играют разные по силам), но таковы правила и историческая данность. Европа и Южная Америка законодатели футбола...Но как добавила Африка!?
Нет, есть на что посмотреть в этом чемпионате. Определённо!
А Россия...Не ждите просто особых чудес, они и так , как верно подмечено, выдали почти всё на что способны. Соберутся, может и съиграют, "на зубах", как говорится.
И никакой злобы в моих словах, Бог с вами)))

[Исправлено: Горожанин_kst, 26.06.2018 - 16:29]
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* Горожанин_kst
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1184
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 26.06.18 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изначально рассматривал выступление этого состава российской сборной на чемпионате мира не иначе как знаменитый "футбольный матч капитана Невилла")
Без иллюзий.
Главное, что статистами не выглядят.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4991
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.06.18 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

а хде мною было сказанно о злобе? :-o
И да, Бог со мной. :-)
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* Горожанин_kst
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1184
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 26.06.18 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Рад за тебя безмерно!)
Пользуясь случаем, пока Он с тобой, не мог бы за россиян на 30е попросить?)))Чтоб подсобил малёхо, а то с испанцами без Него ну просто никак!) Ну и мы как можем поболеем)))
Такая уж у нас натура, за слабого переживать всем сердцем)
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4991
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.06.18 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

Всевышний дает всегда один ответ по этому поводу.
На бога надейся, но сам не плошай.
Кстати.
А помнишь в 2009 году, не кому неизвестный Рубин, поломал басков. 2:1 у них и 0:0 в Казани. Уже тогда за них играли Месси, Хави, Иньеста, Ибрагимович. Тренером у Рубина был Курбан Бердыев. Чем не чудо был тот подарок болельщикам. :lol:
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4991
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.06.18 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Франция и Дания сыграли договорняк, показав антифутбол. И это одни из сильнейщих команд.Желаю им скорейшего вылета из чемпионата мира. Позорное неуважение к зрителям.
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1490
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.06.18 - 01:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да интересное судейство, вроде правила для всех одни. Нигерия-Аргентина. Игра рукой и ничего, причём с изменением траектории мяча. А португальцам, даже по видео не доказуемо и без изменения траектории 11-ти метровый :-x Но молодцы аргентинцы вырвали 2:1 пока

[Исправлено: elektron, 26.06.2018 - 20:47]
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1490
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.06.18 - 01:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракош, Исландии можно сказать, до свидания ;-)
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4991
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.06.18 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Жаль исландцев.
Аргынтинци еле еле выползли в 1/8, фавориты, млин.
Ждем ''карнавальщикоф''.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4991
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.06.18 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, не слышно не чего за Диего. Вчера ведь отъехал аш. Как бы не представился, упаси боже.
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§ kbkz1980
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3688
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.06.18 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Аргынтинци еле еле выползли в 1/8,фавориты,млин

Одни ваши гордо ворвались в 1/8, :lol:
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4991
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.06.18 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

ваши это кто?
можно хоть я буду знать... 8-)
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