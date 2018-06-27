NG.kz Два года мужчина платил алименты чужому ребенку в Костанае



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 33002

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:11 Отсутствие родственной связи между отцом и ребенком выяснилось практически случайно. Мужчина прожил в законном браке три года, в котором у него появилась дочь, вот только позже выяснилось, что она вовсе не его ребенок.

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