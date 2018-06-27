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§ NG.kz
Два года мужчина платил алименты чужому ребенку в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33002
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.06.18 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отсутствие родственной связи между отцом и ребенком выяснилось практически случайно. Мужчина прожил в законном браке три года, в котором у него появилась дочь, вот только позже выяснилось, что она вовсе не его ребенок.
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§ Обликоморале
Re: Два года мужчина платил алименты чужому ребенку в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4991
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.06.18 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:-)
Слов нет.
Хотя...
Весь мир бардак, а солнце фонарь.
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§ сайлау курманов
Re: Два года мужчина платил алименты чужому ребенку в Костанае
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2778
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 27.06.18 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
однажды я прочитал , если женщина живет с одним , а замуж выходит за другого , то семя первого может спрятаться и вылезти однажды в неподходящий момент , видимо поэтому случаются подобные разборки
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* Змея Подколодная
Re: Два года мужчина платил алименты чужому ребенку в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 478
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 27.06.18 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деньги потребовал вернуть, ну не по мужски как то, понятно, что с юридической стороны все ровно. Бедный ребенок, папа любил, а теперь не поймет наверно, что происходит.
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