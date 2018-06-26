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(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1183
Регистрация: 06.10.16
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|Отправлено: 26.06.18 - 16:27
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|Цитата:
Обликоморале:
Да все верно, чемпионат только входит в свою силу. Нас ждут самые захватывающие поединки.
По России, как играют так играют, просто их умения в последние недели чересчур переоценены) Последняя встреча показала их настоящую цену.
Заслуженно, незаслуженно попали а чемпионат. Есть правила ФИФА, я так понимаю, всё идёт по ним).
По сильным/слабым командам...на этом первенстве играют по определению лучшие, и выбираются из них самые лучшие.
Конечно отбор на каждом континенте идёт на разных стартовых условиях (и команды там играют разные по силам), но таковы правила и историческая данность. Европа и Южная Америка законодатели футбола...Но как добавила Африка!?
Нет, есть на что посмотреть в этом чемпионате. Определённо!
А Россия...Не ждите просто особых чудес, они и так , как верно подмечено, выдали почти всё на что способны. Соберутся, может и съиграют, "на зубах", как говорится.
И никакой злобы в моих словах, Бог с вами)))
[Исправлено: Горожанин_kst, 26.06.2018 - 16:29]
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