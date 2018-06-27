Обликоморале Re: Флуд и оффтопик (часть 3) #12292





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4989

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:53 Для ''особо одаренных'', это ты играешь на толпу.-рас.

По жизни, я всем доволен.-два.

То что мне не нравится, я говорю и пишу всегда открыто, не прекрываясь в отличии от некоторых словами толпа, уважаемые и прочее.-три.

ПС: Стрелки закончились еще в нулевых если что.