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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
С праздником, братья и сестры.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13311
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.06.18 - 01:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Ну вот.
Отослал свои личные данные и тебе и твоему Уважаемому господину и всей тут кучке по второму разу..
Что мешает вам сказать что то прямо в глаза, не отводя взгляда?
Я такой страшный?
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§ 112
С праздником, братья и сестры.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13311
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.06.18 - 01:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще интересно..
Забили всех, у кого свое мнение, во главе с Уважаемыми..
Кто захочет прийти сюда?
Хоть бы дали какой то Шанс..
Так нет же..
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§ elektron
С праздником, братья и сестры.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1490
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.06.18 - 01:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну то что Остапа понесло, бывает. ;-)
А почему Флуд, превратился в "С праздником, братья и сЕстры. Интересно однако 8-)
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§ Vital
Флудите братья и сестры!
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5688
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.06.18 - 06:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Так пойдет?
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* Rexyn
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 35
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 27.06.18 - 08:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тема останется прежней.
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Ответить Новый топик
Страница 820 из 820«1...818819820
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