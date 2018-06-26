112 Re: Киберспорт признали видом спорта в Казахстане #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 13311

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:22 Я за 13 лет так и не научился Видео вставлять сюда..

Да уш..

А вот многие водятелы работают в такси с клиентиками и умудряются отвечать на Васап на скорости в 140!

Вот это спорт..

Немного я им как то завидую..