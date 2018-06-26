И в очередной раз по просьбе слушателей, старый анекдот:



Цитата: Озеро. Лебеди разминают крылья. Красавец-лебедь картинно становится в позы культуриста, растягивая каждое сухожилие, поигрывая мускулами.

Подходит маленькая серая уточка, мнется, начинает (жалобным, слегка писклявым, дрожащим голосом):

- Коне-е-е-е-е-ечно... Наверное, на Юг полетите?..

Лебедь, басом, красиво выгибая спину:

- Ну, да, на Юг. Ага. Там тепло, да.

Уточка:

- Коне-е-е-е-е-ечно... А я ту-у-у-ут останусь... Замерза-а-а-а-ать...

Лебедь:

- Полетели с нами, да. На Юг. Ага. (тянет мускулистую ногу)

Уточка:

- Коне-е-е-е-е-ечно... У вас крылья во-о-о-о-о-он какие... А у меня ма-а-а-а-аленькие, я упаду, разобьюсь и умру-у-у-у-у...

Лебедь:

- Так мы тебя, того. Поддержим, да. Воздушные потоки, понимаешь.

Уточка:

- Коне-е-е-е-е-ечно... А в дороге я проголодаюсь, обессилею, и умру-у-у-у-у...

Лебедь:

- Ну, так будем ловить жуков. Да. Сочных жуков.

Уточка:

- Коне-е-е-е-е-ечно... Жуки большие, у вас клю-ю-ю-ю-ювы вон, какие, а у меня ма-а-а-а-аленький, я не смогу проглотить, подавлю-ю-ю-юсь...

Лебедь (похрустывая, разминает крылья):

- Так мы тебе их того. Разжуем, да. Будешь есть, нормально же.

Уточка:

- Коне-е-е-е-е-ечно...

Лебедь (выпрямившись, глядя на уточку):

- Так. На$%#й.



Так вот, к чему я это пишу, Мереке Заканович, селезень ты наш сизокрылый.

Тебе собственное пьяненькое нытьё не надоело тут ещё?