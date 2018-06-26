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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 819 из 819«1...817818819
§ 112
С праздником, братья и сестры.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13309
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.06.18 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И нарушением предлагаю считать отстаивание своих гражданских прав, в данном случае филосовские разговоры о том, нарушил или нет..
Это как встать перед Акиматом просто так одному, и тебя схватят за митинг..
Требую таких расстреливать на месте!
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§ 112
С праздником, братья и сестры.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13309
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.06.18 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть остаются со своей кучкой, которая выталкивает с сайта остальных с Своим мнением..
Которая создана Уважаемым, в отместку того, что не поддерживаешь Его..
Да уш..
Звук Толпы..
В интернете звучит особо.?
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§ 112
С праздником, братья и сестры.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13309
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.06.18 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да, я давно вышел из того возраста чтобы бояться, своего мнения, своего Я, своего ощЮщения Свободы и Права..
Пусть только и вчера это случилось, но это случилось и имеет быть место Сегодня..
И падать ниц на колени я ну не собираюсь..
Меня не сломать..
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§ Обликоморале
С праздником, братья и сестры.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4983
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.06.18 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять пьяное нытье раздается на форуме. :lol:
И вообще,для жалоб, хавки и ремонта есть отдельные ветки.
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§ 112
С праздником, братья и сестры.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13309
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.06.18 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Чем то недоволен?
Просто позвони мне или отправь претензию на Васап..
Я же тебе и твоим остальным отправил номер моего основного телефона?
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§ 112
С праздником, братья и сестры.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13309
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.06.18 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вообще наш форум приближен к условиям реальности..
Прошу не стесняться и высказать свое недовольство лично тому, кем ты недоволен, в личку на телефон..
Или это неправильно и нужно за глаза на толпу?
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§ 112
С праздником, братья и сестры.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13309
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.06.18 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну так как мне никто ничего так и не написал, со времени того как я раздал телефоны, думаю мне можно что то писать во Флуде?
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§ 112
С праздником, братья и сестры.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13309
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.06.18 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, умер Дементьев..
Эх, моя Эпоха..
Царствие тебе Небесное и пусть земля будет пухом..
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§ 112
С праздником, братья и сестры.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13309
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.06.18 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..

«Я никогда не думал о карьере. Никогда не приспосабливался. Для меня карьера как таковая не существует».
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§ 112
С праздником, братья и сестры.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13309
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.06.18 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню как ходил на Муромова Яблоки на снегу..
Стадион тогда бы полный и мы советские люди немного стесняясь в начале друг друга к кону радостнь махали руками на стадионе стоя..
То был оказывается двигатель Дементьев..
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§ 112
С праздником, братья и сестры.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13309
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.06.18 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Не понял, где переписка Личных разговоров?
То есть не разговоров, а опять моего Обращения в личке, тут во Флуде?
Потому что мне в личке никто не отвечает и все хотят сделать так называемое Сэлфи со мной, то есть сослаться на Толпу?
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§ 112
С праздником, братья и сестры.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13309
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.06.18 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше форум кишел..
Он жЫл..
Сейчас никто не хочет связываться с кучкой, которая нашла себя и клюет остальных, у которых есть свое Мнение..
Да уш..
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§ 112
С праздником, братья и сестры.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13309
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.06.18 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они даже тему свою не смогли создать, а спрятались под колпак Уважаемого, который выкинул других со своим Мнением насчет футбола..
Он их собрал..
Он их создал..
Для себя и таких же Уважаемых..
Хотя..
Я сам лично просил как то кого то создать ветку о спорте..
Тому самостоятельность не понравилась, хорошо быть эти самым,
..
Профайл
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