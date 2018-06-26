112 С праздником, братья и сестры. #12273





(Полноправные пользователи) Сообщений: 13309

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:36 И да, я давно вышел из того возраста чтобы бояться, своего мнения, своего Я, своего ощЮщения Свободы и Права..

Пусть только и вчера это случилось, но это случилось и имеет быть место Сегодня..

И падать ниц на колени я ну не собираюсь..

Меня не сломать..