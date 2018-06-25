112 С праздником, братья и сестры. #12264





(Полноправные пользователи) Сообщений: 13301

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:08 Да уш..

Как хорошо, как и 12 или 13 лет назад, только я и газета, модераторов тогда еще не было..

Кстати, сельдь то кому помешала?

А, ну чьерт на нее, новые правила, новые понты..

А так просто прекрасно..