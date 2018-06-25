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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 525
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.06.18 - 08:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Япония. Сенегал, Колумбия.
тесновато
все решат желтые карточки похоже.
да, и помидоры дешевле огурцом. намного.
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 525
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.06.18 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот так.

//Елбасы и первая леди благословили жениха и невесту на счастливую семейную жизнь.
Отмечается, что гостей угощали блюдами преимущественно казахстанской кухни с элементами европейской.
На свадьбе присутствовал знаменитый российский артист Филипп Киркоров, ///
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 525
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.06.18 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Король российской эстрады побывал в Алматы вместе со своими детьми.
всем рулит-Кайрат Боранбаев, ну которы й у нас макдональдс.
Уже вечером Филипп Бедросович улетел в Израиль.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4983
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.06.18 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свежие новости от соседей.
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§ Обликоморале
С праздником, братья и сестры.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4983
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.06.18 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С днем единения !!!
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* 112
С праздником, братья и сестры.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13301
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.06.18 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то перекрыли второй гараш бикростом..
Моя бригада еще там что то ходит..



Теперь с отмостками повременить придется, другие планы..
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* 112
С праздником, братья и сестры.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13301
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.06.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помимо кровли вчера установил, там правда помогли какую то дивную дверь в санузел, и главное кафелю не посыпался..
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* 112
С праздником, братья и сестры.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13301
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.06.18 - 21:17
Комментарий удален модератором.
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* 112
С праздником, братья и сестры.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13301
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.06.18 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Как хорошо, как и 12 или 13 лет назад, только я и газета, модераторов тогда еще не было..
Кстати, сельдь то кому помешала?
А, ну чьерт на нее, новые правила, новые понты..
А так просто прекрасно..
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* 112
С праздником, братья и сестры.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13301
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.06.18 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня сельдь у меня с такой огромной икрой была..
Обзавидоваться можно..
Просто отмечаю двухдневную работу..
Рыпкой..
Это запрещено?
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* 112
С праздником, братья и сестры.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13301
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.06.18 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне сейчас подсказали, в теме у уида нужно было помягче..
Да уш..
Вот мне кажется иногда что я не должен быть тем, чего от меня требуют, не должен быть толпой..
Это мое Кредо, если что..
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§ Vital
С праздником, братья и сестры.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5687
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.06.18 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Наверно потому что видно было название пенного напитка. Бизнес. Я так думаю.
Дело было не в селедке))))
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* 112
С праздником, братья и сестры.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13301
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.06.18 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Наверно потому что видно было название пенного напитк

Не было там названия того напитка что я пил..
Была просто крушка..
Но я то знаю конкретно почему..
Не оправдал доверия коллектива кучки, толпы..
Не стал там одним из них..
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* 112
С праздником, братья и сестры.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13301
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.06.18 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в крушке той и чай и воду и Высокую казахскую кухню пью, а это Компот из вишни..
Мне ее теперь выкинуть?
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* 112
С праздником, братья и сестры.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13301
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.06.18 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати у меня Третье нарушение..
Нужно меня и я тем более требую этого, отправить куда по.., на премодерацию..
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