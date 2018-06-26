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§ NG.kz
Более 4 кг наркотиков изъяли костанайские полицейские
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32998
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.06.18 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Два задержания с изъятием марихуаны произвели костанайские полицейские в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Кокнар-2018». В обоих случаях вес изъятых наркотиков считается особо крупным.
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* 112
Re: Более 4 кг наркотиков изъяли костанайские полицейские
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13301
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.06.18 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марихуана признана западненским учеными менее ядовитой чем табак и алкоголь..
Странно, да?
Создаем видимость что боремся с травой, позволяя Олигархам травить себя другой отравой еще больше..
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