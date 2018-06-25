Цитата: Menden1968:

Вот как надо защищать чиновников как господин Геращенко,следующий шаг это оправдание и выплата компенсации за проведённое заключение.Затем реабилитация с курортно санаторным лечением за счёт областного бюджета ну дапустим на гаваях или майорке минимум на два месяца и восстанавление в прежней должности со всеми почастями и регалями , далее с повышением до акима области вплоть до перевода на руководящую должность в Астану.Хороший адвокат Геращенко если что есть к кому обратится коорупционерам .

адвокат-то при чем? адвокат обычно использует недоработки и нарушения следствия, либо несовершенство закона.

лично ахметбекова за руку не поймали, обвинение было все только со слов и расплывчатым признакам прослушки.

у аракеляна вообще только по показаниям взяткодателя. видео ничего толком не зафиксировало.