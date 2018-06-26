112 Re: Более 350 тыс тенге взыскал суд со страховой компании в... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 13301

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:33 Кампания на штуку решила надурить клиента..

Гнать такие кампании с рынка Казахстана долой..

Отбирать что там у них, лиценции или патенты и закрывать..

Я уже более десяти лет плачу получается им за две и три машины и за что?

И так каждый им платит..