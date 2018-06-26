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≡ Более 350 тыс тенге взыскал суд со страховой компании в Костанае за недостоверную калькуляцию		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Более 350 тыс тенге взыскал суд со страховой компании в Костанае за недостоверную калькуляцию
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32998
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.06.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно материалам дела, Б. попал в ДТП с участием другого автомобиля, за рулем которого находился гражданин Ш. Страховая компания после оценки ущерба необоснованно снизила сумму выплаты.
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§ Universer
Re: Более 350 тыс тенге взыскал суд со страховой компании в...
Universer


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 24.08.07
Отправлено: 26.06.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец, гражданин Б.!
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* 112
Re: Более 350 тыс тенге взыскал суд со страховой компании в...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13301
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.06.18 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кампания на штуку решила надурить клиента..
Гнать такие кампании с рынка Казахстана долой..
Отбирать что там у них, лиценции или патенты и закрывать..
Я уже более десяти лет плачу получается им за две и три машины и за что?
И так каждый им платит..
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