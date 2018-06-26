112 Re: Крушение поезда в Шу: министр назвал основную версию #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 13301

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:28 [video]Для этого есть специальные службы



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31483[/video]



Но их же не было ведь..

Тогда как понимать слова адвоката что они были или Есть?

Мы говоря "Есть" в таком формате, полагаем всегда что есть Аллах, Всевышний, Бог..

Добавляем - Он так решил, всему воля Аллаха..

Но теперь что, функцию Бога кому жить и кому умереть взяли на себя эти в таким неблагозвучным и непонятным для русского языка названием - Специальные службы?