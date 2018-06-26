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§ NG.kz
Крушение поезда в Шу: министр назвал основную версию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32998
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.06.18 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек прокомментировал расследование по факту схода вагонов пассажирского поезда в Жамбылской области. "А кто виноват?" - спросили министра журналисты.
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* 112
Re: Крушение поезда в Шу: министр назвал основную версию
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13301
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.06.18 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[video]Для этого есть специальные службы

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31483[/video]

Но их же не было ведь..
Тогда как понимать слова адвоката что они были или Есть?
Мы говоря "Есть" в таком формате, полагаем всегда что есть Аллах, Всевышний, Бог..
Добавляем - Он так решил, всему воля Аллаха..
Но теперь что, функцию Бога кому жить и кому умереть взяли на себя эти в таким неблагозвучным и непонятным для русского языка названием - Специальные службы?
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