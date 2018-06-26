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§ NG.kz
Киберспорт признали видом спорта в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32998
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.06.18 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Созданное в прошлом году энтузиастами киберспорта республиканское общественное объединение Qazaq Cybersport Federation получило поддержку и признание со стороны Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.
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* 112
Re: Киберспорт признали видом спорта в Казахстане
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13301
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.06.18 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я за 13 лет так и не научился Видео вставлять сюда..
Да уш..
А вот многие водятелы работают в такси с клиентиками и умудряются отвечать на Васап на скорости в 140!
Вот это спорт..
Немного я им как то завидую..
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