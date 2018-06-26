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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 32 из 32«1...303132
Куратор темы: yudjin
§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 523
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.06.18 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
за десять минут. Марокко побеждает. испанцев.
ну потом вар на последней минуте.
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§ Горожанин_kst
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1180
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 26.06.18 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Абсолютная правда.
Команда на ровном месте не рождается)
Бездарно пройти все подготовительные товарищеские встречи...и вдруг заиграть...и вдруг... Команда! Ну не смешите)
Повезло с чемпионатом(без отбора прошли), с группой. На этом череда везений исчерпана, имхо.
Гораздо интереснее было бы посмотреть на команды Чили, Ганы, да на ту же Италию на этом чемпионате.
А этим "игрунам" по праву хозяев дали квоту. А ватага у них (не команда ну ни разу) отстойная. Так что всё ожидаемо.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 523
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.06.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну если мячик не пинал и Яшина не знаешь
Какого тогда
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§ Горожанин_kst
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1180
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 26.06.18 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Какого тогда

Такого, забыл твоего разрешения спросить)
Рассуждаю как любитель игры с многолетним стажем. И ведь есть с чем сравнивать, даже уже по этому чемпионату.
Готов поспорить на выигрыш команды России в матче с Испанией?!
Мое мнение, для команды России - до свидание чемпионат, присоединяются к нам, телезрителям)
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§ Горожанин_kst
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1180
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 26.06.18 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И хоть прогнозы - дело неблагодарное...но, думается, по их игре счёт 4-0, 4-1 в пользу Испании, будет чуть ли не самым благоприятным для сборной России в её теперешнем качестве.
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§ yudjin
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5396
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.06.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кадры вчерашнего дня
Португалия-Иран
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 523
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.06.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
плакса не забил. чуть не вылетили нафмк.
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§ yudjin
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5396
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.06.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Россия - Уругвай
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 523
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.06.18 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
фотки гуд.
автобус тоже гуд. музыка 90 стых.
седьмая поездка.
скоро восьмая.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4976
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.06.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это Футбол. Без поражения не было бы Побед. Россияне старались,-Молодцы.Италия не попала на ЧМ. Ну россиянам по праву хозяев досталось, вины в этом их то нет.))
Чемпионы Мира Германия,чуть не вылетела. Да Польша тоже была фаворитом, где она?Вылетела. Аргентина,-Месси в шаге от вылета.
На что россияне рассчитывали на этом ЧМ? На чемпионство? Нет. На полуфинал? Нет. На 1/4 - ну, в мечтах, наверно. Все рассчитывали на выход в 1/8. Вышли? Вышли. Миссия выполнена, а дальше, это из разряда чудес, так что ждем чуда( а вдруг)...не будет,так нет, но без истерик)))
На 5:0 и 3:1 ведь никто тоже не расчитывал.
Так что выдохнули все и наслаждаемся чемпионатом дальше.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4976
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.06.18 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лиличке думаю следует обратить внимание на Горожанина( у вас взгляды схожие). Споетесь. :lol: На форуме. :-P
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4976
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.06.18 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А на на матче Колумбии и Польши случилась очень милая история.
Сергей- врач из Томска, сделал предложение своей девушке, колумбийке Карэн.
Правда было там одно условие - он дарит кольцо только после гола Колумбии.
*************
Йерри Мина - создал семью! Интернациональную.
:lol:
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