Обликоморале Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #475





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4976

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:37 Это Футбол. Без поражения не было бы Побед. Россияне старались,-Молодцы.Италия не попала на ЧМ. Ну россиянам по праву хозяев досталось, вины в этом их то нет.))

Чемпионы Мира Германия,чуть не вылетела. Да Польша тоже была фаворитом, где она?Вылетела. Аргентина,-Месси в шаге от вылета.

На что россияне рассчитывали на этом ЧМ? На чемпионство? Нет. На полуфинал? Нет. На 1/4 - ну, в мечтах, наверно. Все рассчитывали на выход в 1/8. Вышли? Вышли. Миссия выполнена, а дальше, это из разряда чудес, так что ждем чуда( а вдруг)...не будет,так нет, но без истерик)))

На 5:0 и 3:1 ведь никто тоже не расчитывал.

Так что выдохнули все и наслаждаемся чемпионатом дальше.