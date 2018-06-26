Горожанин_kst Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #467





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1180

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:20 Цитата: drakon:



Абсолютная правда.

Команда на ровном месте не рождается)

Бездарно пройти все подготовительные товарищеские встречи...и вдруг заиграть...и вдруг... Команда! Ну не смешите)

Повезло с чемпионатом(без отбора прошли), с группой. На этом череда везений исчерпана, имхо.

Гораздо интереснее было бы посмотреть на команды Чили, Ганы, да на ту же Италию на этом чемпионате.

А этим "игрунам" по праву хозяев дали квоту. А ватага у них (не команда ну ни разу) отстойная. Так что всё ожидаемо.