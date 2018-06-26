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§ NG.kz
В северо-западных районах Костаная отключат свет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32992
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.06.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отключение связано со строительно-монтажными работами по пересечению линий вновь построенной ПС "Юбилейный" 110/10 кВт с ПС "Дизельный" 110 кВт. Об этом сегодня, 26 июня, сообщила пресс-служба акима города.
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§ dandiv
Re: В северо-западных районах Костаная отключат свет
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 596
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 26.06.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно у Астыкжана в плазе есть генераторы? Продукты то подпортятся :-x
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§ лимон
Re: В северо-западных районах Костаная отключат свет
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 716
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 26.06.18 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
есть генераторы

некислые должны быть генераторы чтобы холодилки тянуть
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