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§ NG.kz
Экс-аким Костаная этапирован в местную колонию-поселение
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32992
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.06.18 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ахмедбек Ахметжанов был этапирован в УК-161/11 ровно через месяц после того, как апелляционная коллегия суда Восточно-Казахстанской области оставила его ходатайство о переводе на более мягкий режим содержания без изменений.
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§ Menden1968
Re: Экс-аким Костаная этапирован в местную колонию-поселение
Menden1968


(Пользователи)
Сообщений: 18
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.06.18 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Нам удалось убрать обвинение по самой тяжелой статье - 366 ч. 4 УК РК (получение взятки в особо крупном размере), - комментировал «НГ» в июне 2017 года адвокат Константин ГЕРАЩЕНКО. - Эту статью добавили Ахметжанову уже в ходе следствия.

Вот как надо защищать чиновников как господин Геращенко,следующий шаг это оправдание и выплата компенсации за проведённое заключение.Затем реабилитация с курортно санаторным лечением за счёт областного бюджета ну дапустим на гаваях или майорке минимум на два месяца и восстанавление в прежней должности со всеми почастями и регалями , далее с повышением до акима области вплоть до перевода на руководящую должность в Астану.Хороший адвокат Геращенко если что есть к кому обратится коорупционерам .
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§ bgb
Re: Экс-аким Костаная этапирован в местную колонию-поселение
bgb


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Сообщений: 3828
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 25.06.18 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
Вот как надо защищать чиновников как господин Геращенко,следующий шаг это оправдание и выплата компенсации за проведённое заключение.Затем реабилитация с курортно санаторным лечением за счёт областного бюджета ну дапустим на гаваях или майорке минимум на два месяца и восстанавление в прежней должности со всеми почастями и регалями , далее с повышением до акима области вплоть до перевода на руководящую должность в Астану.Хороший адвокат Геращенко если что есть к кому обратится коорупционерам .

адвокат-то при чем? адвокат обычно использует недоработки и нарушения следствия, либо несовершенство закона.
лично ахметбекова за руку не поймали, обвинение было все только со слов и расплывчатым признакам прослушки.
у аракеляна вообще только по показаниям взяткодателя. видео ничего толком не зафиксировало.
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§ alex_60
Re: Экс-аким Костаная этапирован в местную колонию-поселение
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 519
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.06.18 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пиджак крутой.
там такие на зоне носят?

[Исправлено: alex_60, 26.06.2018 - 10:53]
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