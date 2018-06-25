elektron Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #462





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Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:42 Цитата: drakon:



Ты чего такой не добрый сегодня? Подумаешь Исландия почти слилась

Так и Уругвай супратив Португалии сольётся

Надеюсь на это. Будем посмотреть.

Да и России будет шанс, с Испанцами. Те так по ногам, как Уругвайцы не пинают вроде и подножек подлянских не ставят. Пусть с Португалией лучше играют. Уругвайцы в смысле



[Исправлено: elektron, 25.06.2018 - 18:47]