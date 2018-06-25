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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 31 из 31«1...293031
Куратор темы: yudjin
§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 514
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.06.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да и злая та кокая то.
вроде не американка.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 514
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.06.18 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кот, тебе нового. надо.
бери с улицы. это нормарьные коты.
у меня 14 лет.сейчас. матрос.
до царапки . которая 14 прожила.

[Исправлено: alex_60, 25.06.2018 - 14:15]
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§ Алиса
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4184
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 25.06.18 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
кот, тебе нового. надо.
бери с улицы. это нормарьные коты.
....сейчас. матрос.

когда то у Витали была аватарка - кот в тельняшке с сигаретой (на счет сигареты могу ошибаться - давно было). Прочла и прям вспомнила))))
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4973
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.06.18 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я все картинками балуюсь.))
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4973
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.06.18 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Герман Стерлигов
Герман Стерлигов
@SterligovG
·

Вход Акинфееву в мои магазины — запрещён!
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4973
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.06.18 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Расклад такой.
Россия проигрывает Уругваю.
Португалия проигрывает Марокко.
Испания проигрывает Ирану.
Иран выходит с первого места. Россия со второго. Играют друг с другом 8-)
Все куплено и продумано.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4973
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.06.18 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато теперь я узнаю российскую сборную и Лилу порадуется. Наворожила всетаки . :lol:
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§ 3DO
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1903
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 25.06.18 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А я все картинками балуюсь.

Есть контакты девчонки? Заинтересовался :lol:
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4973
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.06.18 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да... Уругвай тоже надо было размещать в Грозном..
А Тирану надо было приехать в Самару.
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1487
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.06.18 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что притихли? ;-)
Посмотрим теперь с кем дальше Португалия или Испания.
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§ drakon
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14028
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.06.18 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
с кем дальше Португалия или Испания.

А какая разница, кому - проигрывать?... :lol:
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1487
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.06.18 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Ты чего такой не добрый сегодня? Подумаешь Исландия почти слилась :-P
Так и Уругвай супратив Португалии сольётся :lol:
Надеюсь на это. Будем посмотреть. 8-)
Да и России будет шанс, с Испанцами. Те так по ногам, как Уругвайцы не пинают вроде и подножек подлянских не ставят. Пусть с Португалией лучше играют. Уругвайцы в смысле :-P

[Исправлено: elektron, 25.06.2018 - 18:47]
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