alex_60 Re: Моя Деревенька и её окрестности. #12571





(Полноправные пользователи) Сообщений: 514

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:21 Саудовская Аравия -----Египет.

Уругвай ------Россия. оба матча в восемь вечера по нашему.

первые в Волгограде.

вторые в Самаре.

КУйбышев.

аэропорт КУрумоч.

я там год жил.работал точнее. нет, не в аэропорту.

в гостинице при ВАЗЕ. жил

на ВАЗЕ работал

Волга ... река...



[Исправлено: alex_60, 25.06.2018 - 09:23]