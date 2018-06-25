Цитата: alex_60:

кот, тебе нового. надо.

бери с улицы. это нормарьные коты.

....сейчас. матрос.

когда то у Витали была аватарка - кот в тельняшке с сигаретой (на счет сигареты могу ошибаться - давно было). Прочла и прям вспомнила))))