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§ NG.kz
Неизвестный влетел ночью в машины на парковке в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32991
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.06.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии последствий ДТП, произошедшего сегодня ночью, в редакцию "НГ" прислал читатель под ником Никодим. На фото видно, что машинам нанесен серьезный ущерб.
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§ 112
Re: Неизвестный влетел ночью в машины на парковке в Костанае
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13281
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.06.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красавчику мерседесу не сильно повезло..
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§ bgb
Re: Неизвестный влетел ночью в машины на парковке в Костанае
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3828
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 25.06.18 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Красавчику мерседесу не сильно повезло..

немецкая машина смягчила удар по советско-британской)))
виновника надо найти и взыскать ущерб. но, боюсь, найти будет очень трудно...
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