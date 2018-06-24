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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Без личного мнения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32991
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.06.18 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спикер сената Касым-Жомарт Токаев заявил, что, скорее всего, Нурсултан Назарбаев не будет участвовать в следующих президентских выборах, и добавил, что это его личное мнение. Скорее поверишь тому, что вода горит, чем допустишь мысль, что чиновник что-то скажет без воли президента.
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§ bgb
Re: Николай ВОРОНИН: Без личного мнения
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3828
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 25.06.18 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Что за бред? Одни амбиции и "пурга"

вы денисову, случайно, не родня? прям его выражениями шпарите)))
ну насчет "а зачем?" - это был сарказм. :lol: :lol: :lol:
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§ bgb
Re: Николай ВОРОНИН: Без личного мнения
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3828
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 25.06.18 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Мнение о ЧЁМ? Что за бред?

вам было достаточно написать свое мнение о статье. вашего мнения о статье не нашел, поэтому и написал, что комментарии комментариев.
на бред обижаться не надо, если вы - не сосед по палате и он не дает вам уснуть. ;-)
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