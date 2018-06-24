Цитата: таноми52:

Мнение о ЧЁМ? Что за бред?

вам было достаточно написать свое мнение о статье. вашего мнения о статье не нашел, поэтому и написал, что комментарии комментариев.

на бред обижаться не надо, если вы - не сосед по палате и он не дает вам уснуть.