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§ NG.kz
Банный комплекс «Эра» горел в Костанае третий раз подряд за последние три года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32991
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.06.18 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Четырехэтажный банный комплекс «Эра», расположенный на пересечении улиц Пушкина-Дзержинского в Костанае, загорелся 24 июня в 20.15. На тушение выехали 8 единиц техники и 35 пожарных.
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§ 112
Re: Банный комплекс «Эра» горел в Костанае третий раз подряд за...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13281
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.06.18 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый раз горит и каждый раз героически отстраивают, получая какое то наслаждение..
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§ bgb
Re: Банный комплекс «Эра» горел в Костанае третий раз подряд за...
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3828
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 25.06.18 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
такое ощущение, что пожарники мстят)))
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