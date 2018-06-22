112 Re: "Когда они меня запинали, у меня из носа пошла... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 13281

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:03 Действительно, журналисты натужно разыгрывают драму типа Санта Барбары, где идут какие то междусобойчики в одной большой и дружной семье под названием Орган..

Разумеется силовой..

Такая Санта Барбара среди сотрудников и Уважаемых от полиции..

Нам это надо?

Побыстрее бы их пересажали и Баста..

Всех причастных вообще к этому суперклубу и кто туда ходит..