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≡ "Когда они меня запинали, у меня из носа пошла кровь" - в суде № 2 Костаная показали видео драки возле ночного клуба West		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Когда они меня запинали, у меня из носа пошла кровь" - в суде № 2 Костаная показали видео драки возле ночного клуба West
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32991
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.06.18 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Запись длится почти 54 минуты. На ней видно, как конфликт разворачивается сначала между Романом Ротовым и потерпевшим Жасланом Рамазановым, которых пытается разнять подсудимый Дамир Есымгалиев.
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§ сайлау курманов
Re: "Когда они меня запинали, у меня из носа пошла...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2776
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.06.18 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хотим видео узреть
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* bgb
Re: "Когда они меня запинали, у меня из носа пошла...
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3823
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 23.06.18 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
хотим видео узреть

погоди немного. через неделю второй сезон отснимут...)))
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§ 112
Re: "Когда они меня запинали, у меня из носа пошла...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13281
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.06.18 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно, журналисты натужно разыгрывают драму типа Санта Барбары, где идут какие то междусобойчики в одной большой и дружной семье под названием Орган..
Разумеется силовой..
Такая Санта Барбара среди сотрудников и Уважаемых от полиции..
Нам это надо?
Побыстрее бы их пересажали и Баста..
Всех причастных вообще к этому суперклубу и кто туда ходит..
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* Rexyn
Re: "Когда они меня запинали, у меня из носа пошла...
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 34
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 25.06.18 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
хотим видео узреть

Добавили видеозапись из зала суда. Но хватит ли у вас терпения все это просмотреть? Удачи вам.
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§ undefo
Re: "Когда они меня запинали, у меня из носа пошла...
undefo


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 28.12.12
Отправлено: 25.06.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:

Так перемотка на ютьюбе нормально работает)
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