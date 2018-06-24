Добринцофф Re: БелАЗ, Белшина, Беларусь. #9





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Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 15:34 Цитата: yudjin:

ну каждый видит то, что хочет...

я видел красивейшую природу, ухоженные улицы, трудолюбивых, неразвращенных, добрейших бесконфликтных людей без понтов, а главное безопасность...как человеческая, так и продовольственная, товарная...

Я давно там не был ,но даже тогда лет 10-15 назад удивлялся отсутствию решёток на окнах первых этажей,если есть решётка то это либо банк либо полиция,но никак не жилая квартира.

В те времена когда у нас ночью работали только ларьки внешним видом напоминающие блокпосты,у них я в Барановичах в любом глухом районе преспокойно заходил в 3 часа ночи в магазин самообслуживания и покупал что хотел,причём на кассе сидела только продавец охранника вообще не видел,кстати спиртное у них уже тогда по ночам не продавали,за ним надо было ехать на вокзал,у нас к этому пришли только лет 5 назад ,ну как пришли,многие безнаказанно торгуют и по сей день.