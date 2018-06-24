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§ NG.kz
БелАЗ, Белшина, Беларусь.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32987
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.06.18 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня на майле обратил внимание на одну интересную вещь. В новостях минут несколько провисела новость о новом 290 - тонном БелАЗе. Потом она исчезла, и даже поиск в новостях майла ее уже не находит. Почему вдруг так?
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§ olegggon
Re: БелАЗ, Белшина, Беларусь.
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 892
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 24.06.18 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читал я эту новость на мэйле, и комменты читал к статье. Так в них люди жаловались что содержание статьи неправильное, а именно, что Белаз выпускает давно более грузоподъемные машины. Может по этому убрали статью.
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§ Vital
Re: БелАЗ, Белшина, Беларусь.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5686
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.06.18 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вся ваша Беларуссия стала почти Таджикистаном( извините если кого обидел) пол страны уже в рф работает. Их берут везде. Нас нет. На счет мазов? Незнаю..
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§ Vital
Re: БелАЗ, Белшина, Беларусь.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5686
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.06.18 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Че такое Беларуссия глазами простого обывателя? Едишь ночью по рф, горят фанари в деревни почти везде. Едешь в гостях у батьки. Ночью хоть глаз выколи. Заходишь в магаз. Дорого чем в рф. Говорите колбаса там вкусная? Ну незнаю . Нашу казахскую хряпают за две щеки.
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§ Vital
Re: БелАЗ, Белшина, Беларусь.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5686
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.06.18 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Че такое Беларуссия? Это бывшие менты работающие в охране .вернее сидят в сторожке у таджиков и т.д их фирм в москве. Спрашиваю почему? Ответ прост. Зарпл в два раза больше. Че такое Беларуссия? Это устаревшое оборудование которое досталось от ссср. Которое в европе не нужно. Только в снг( пока) мы конечно не лучше. Мы сразу не стались голову морочить. Продали и все.
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§ Vital
Re: БелАЗ, Белшина, Беларусь.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5686
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.06.18 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вспомнил. Тема же про мазы и т.д. нормальный богатый местный не когда не купит маз( тендр, шмендр) не считается. Сами знаите. Там есть особые условия. Я про адекватного бизнесмена. Он возьмет под рукой у европы за копейки. Мерса и в том духе
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§ 112
Re: БелАЗ, Белшина, Беларусь.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13278
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.06.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При чем тут новость на российском сайте про Белаз и Казахстан?
Да, мы покупаем в последнее время Епошек..
Но не могу тут по статье скрестить то и это..
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* yudjin
Re: БелАЗ, Белшина, Беларусь.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5393
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.06.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Че такое Беларуссия глазами простого обывателя?

ну каждый видит то, что хочет...
я видел красивейшую природу, ухоженные улицы, трудолюбивых, неразвращенных, добрейших бесконфликтных людей без понтов, а главное безопасность...как человеческая, так и продовольственная, товарная... причём ни одним пунктом Казахстан похвастаться, увы, не сможет.
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§ 112
Re: БелАЗ, Белшина, Беларусь.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13278
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.06.18 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
каждый видит то, что хочет...
я видел красивейшую природу, ухоженные улицы, трудолюбивых, неразвращенных, добрейших бесконфликтных людей без понтов, а

То же самое всегда писали об Украине..
Туристам везде улыбаются..
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