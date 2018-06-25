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§ NG.kz
Из семерых казахстанских выпускников, которые проходили ЕНТ на английском, трое - из Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32987
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.06.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все трое учились в гимназии имени Горького. В этом году впервые в Казахстане появились школьники, которые выбрали английский рабочим языком для ЕНТ. Предварительные итоги тестирования обсудили сегодня, 25 июня, на совещании в облакимате.
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§ 112
Re: Из семерых казахстанских выпускников, которые проходили ЕНТ...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13278
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.06.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все таки за английским будущее..
И не понял почему там не имеют права в ВУЗ поступать кто то, даже за деньги?
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