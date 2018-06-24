yudjin Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #439





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5393

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 12:01 АНОНС... предстоит интересный день, однако...

Сегодня, 25 июня, состоятся четыре матча турнира, в которых друг с другом встретятся команды из групп A и B.



В 17:00 по московскому времени в Самаре на одноименном стадионе начнётся матч между национальными командами России и Уругвая, выступающими в группе A.

Параллельно прозвучит стартовый свисток в матче этой же группы между Саудовской Аравией и Египтом. Встреча пройдёт в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена».



Завершат игровой день два матча команд из группы B, которые начнутся в 21:00 по московскому времени.



В Калининграде на одноименном стадионе сойдутся национальные команды Испании и Марокко.

В Саранске на стадионе «Мордовия Арена» пройдёт встреча сборных Ирана и Португалии.