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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: yudjin
§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4965
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.06.18 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Англию и Бельгию надо проверить на допинг.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 514
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.06.18 - 04:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Англию и Бельгию надо проверить на допинг.

Да. Что то много голов. Подозрительно.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 514
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.06.18 - 04:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Колумбию нет смысла проверять. там все по закону.
самураи с сенегалами- вот это надо было смотреть.
ни на жизнь, а... заруба.
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* yudjin
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5393
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.06.18 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
АНОНС... предстоит интересный день, однако...
Сегодня, 25 июня, состоятся четыре матча турнира, в которых друг с другом встретятся команды из групп A и B.

В 17:00 по московскому времени в Самаре на одноименном стадионе начнётся матч между национальными командами России и Уругвая, выступающими в группе A.
Параллельно прозвучит стартовый свисток в матче этой же группы между Саудовской Аравией и Египтом. Встреча пройдёт в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена».

Завершат игровой день два матча команд из группы B, которые начнутся в 21:00 по московскому времени.

В Калининграде на одноименном стадионе сойдутся национальные команды Испании и Марокко.
В Саранске на стадионе «Мордовия Арена» пройдёт встреча сборных Ирана и Португалии.
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* yudjin
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5393
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.06.18 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В честь дня рождения Лионеля Месси на базе в Бронницах был выпечен огромный торт с его шоколадной статуей. Сам Лео не принял участия в праздновании его 31-летия.

Интересно, каково есть части тела футболиста?
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 514
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.06.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
В 17:00 по московскому времени в Самаре на одноименном стадионе начнётся матч между национальными командами России и Уругвая, выступающими в группе A.


дожить бы. стараемся изо всех сил.
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§ Алиса
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4183
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 25.06.18 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Сам Лео не принял участия в праздновании его 31-летия.

он другие тортики кушал)))



[Исправлено: Алиса, 25.06.2018 - 12:37]
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4965
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.06.18 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну это ожидаемо. :lol:
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4965
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.06.18 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Спецально кормят, чтобы и в третьей игре был не заметен. :lol:
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4965
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.06.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже околофутбольная... :lol:
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4965
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.06.18 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тони Крос '' отдыхает'' )))
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* yudjin
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5393
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.06.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нууу знатоки, каков прогноз на матчи?
Будут россияне пыхтеть ради первого места в группе... хотя и ничья им его тоже обеспечит...
думаю будет: 1-1 или 2-2...
Египет должен победить саудитов... 2-1

В группе В всё интересней...
португалия - иран... прям не на жизнь будут биться!
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 514
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.06.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
второе дыхание.

ничья или проиграют.
русская традиция.
ничего тут не поделаешь.
такие вот дела.
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§ kbkz1980
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3685
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 25.06.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю,начинается станция конечная для России.
Уругвай фарт собьет сегодня
И выйдут они на Испанию
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 514
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.06.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Думаю,н


ну как там песочек?
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