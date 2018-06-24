elektron Re: Очередь на "Кайраке" #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1484

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:28 Цитата: Vital:



Что ты от Ванька хочешь то? Парень просто констатировал факт. Сам несколько лет назад, с братом на границе Троицк-Комсомолец стояли. Главное брата пропустили бы почти, но меня подстричь решили. более 4-ёх часов стояли и в время к ночи. И с Омска за рулём, спать тоже нужно. Разрулили по хорошему. Не буду в подробности вдаваться. Но этого не должно быть в принципе.

ПС: Российскую прошли буквально за 5-10 минут.



[Исправлено: elektron, 23.06.2018 - 19:30]