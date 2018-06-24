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§ NG.kz
Очередь на "Кайраке"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32985
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.06.18 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографию очереди на казахстанско-российской границе прислал в аккаунт "НГ" в Инстаграм пользователь под ником Ванек.
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§ Vital
Re: Очередь на "Кайраке"
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5686
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.06.18 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пожаловался. Понятно. Как сам считаешь? Ваши предложения по поводу этого ? Но только реально. Без жалоб. Что нужно сделать? Варианты. Ванек.
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§ elektron
Re: Очередь на "Кайраке"
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1484
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.06.18 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Что ты от Ванька хочешь то? Парень просто констатировал факт. Сам несколько лет назад, с братом на границе Троицк-Комсомолец стояли. Главное брата пропустили бы почти, но меня подстричь решили. более 4-ёх часов стояли и в время к ночи. И с Омска за рулём, спать тоже нужно. Разрулили по хорошему. Не буду в подробности вдаваться. Но этого не должно быть в принципе.
ПС: Российскую прошли буквально за 5-10 минут.

[Исправлено: elektron, 23.06.2018 - 19:30]
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§ Vital
Re: Очередь на "Кайраке"
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5686
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.06.18 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К примеру первый не сложный: почему бы автобусы пропускать по особой линии и в отдельном окошке. Там сотни пасажиров за час. Вариант?
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§ Vital
Re: Очередь на "Кайраке"
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5686
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.06.18 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Паспортный разгрузится? Да
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§ Vital
Re: Очередь на "Кайраке"
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5686
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.06.18 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поставить три погранца на три линии? Как считаешь? Подтянуть срочников для стажировки к примеру . И сразу пропускать три колонны. .ваще супер
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§ Vital
Re: Очередь на "Кайраке"
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5686
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.06.18 - 00:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За час не 10 будет а сразу 30 проходить.
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§ Vital
Re: Очередь на "Кайраке"
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5686
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.06.18 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот с такими надо предложениями выходить а не тупо звонить в нг и в тмс.
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§ elektron
Re: Очередь на "Кайраке"
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1484
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.06.18 - 00:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Так я не понял, что конкретно предлагаешь?
Всё же на лапу давать? или сажать? 8-)
ПС; обратно ехали через Петропавловск, так вообще только паспорта проверили всё, даже 3-ёх минут не заняло на всё про всё

[Исправлено: elektron, 23.06.2018 - 19:55]
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§ Vital
Re: Очередь на "Кайраке"
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5686
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.06.18 - 00:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Нет. Не в коем случее. Все по закону. Вроде я к этому не призывал. Я просто был на таможни и вижу. Часто вижу и чужую проблему и свою. И потому я все по полочкам разложил. Такой я.
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§ Змея Подколодная
Re: Очередь на "Кайраке"
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 477
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 25.06.18 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так то ремонт идет там. В прошлый четверг в 03,00 ночи вообще пусто там было. Час пик. Под пересменку попасть вообще гиблое дело . Время надо выбирать правильное))))
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