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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 509
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.06.18 - 08:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Япония. Сенегал, Колумбия.
тесновато
все решат желтые карточки похоже.
да, и помидоры дешевле огурцом. намного.
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 509
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.06.18 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот так.

//Елбасы и первая леди благословили жениха и невесту на счастливую семейную жизнь.
Отмечается, что гостей угощали блюдами преимущественно казахстанской кухни с элементами европейской.
На свадьбе присутствовал знаменитый российский артист Филипп Киркоров, ///
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 509
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.06.18 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Король российской эстрады побывал в Алматы вместе со своими детьми.
всем рулит-Кайрат Боранбаев, ну которы й у нас макдональдс.
Уже вечером Филипп Бедросович улетел в Израиль.
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