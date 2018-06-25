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§ NG.kz
Перекресток Баймагамбетова-Павлова перекроют в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32985
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.06.18 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перекрытие этого перекрестка для автотранспорта вызвано предстоящими строительно-монтажными работами. Об этом сегодня, 25 июня, сообщила пресс-служба акима города.
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§ olegggon
Re: Перекресток Баймагамбетова-Павлова перекроют в Костанае
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 892
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 25.06.18 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представляю, что будет твориться на Дощанова-Алтынсарина, когда автобусы будут налево поворачивать. Там легковому не всегда легко повернуть.
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