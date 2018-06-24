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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: yudjin
§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4960
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.06.18 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Англию и Бельгию надо проверить на допинг.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 499
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.06.18 - 04:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Англию и Бельгию надо проверить на допинг.

Да. Что то много голов. Подозрительно.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 499
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.06.18 - 04:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Колумбию нет смысла проверять. там все по закону.
самураи с сенегалами- вот это надо было смотреть.
ни на жизнь, а... заруба.
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