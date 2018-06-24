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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Без личного мнения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32983
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.06.18 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спикер сената Касым-Жомарт Токаев заявил, что, скорее всего, Нурсултан Назарбаев не будет участвовать в следующих президентских выборах, и добавил, что это его личное мнение. Скорее поверишь тому, что вода горит, чем допустишь мысль, что чиновник что-то скажет без воли президента.
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§ Vital
Re: Николай ВОРОНИН: Без личного мнения
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5686
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.06.18 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скучно. Это уже вчерашний день. Есть че по интереснней?
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§ maxsaf
Re: Николай ВОРОНИН: Без личного мнения
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.06.18 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С новыми правилами регистрации тут весело больше не будет...
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§ drakon
Re: Николай ВОРОНИН: Без личного мнения
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14024
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.06.18 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
С новыми правилами регистрации тут весело больше не будет...

Об этом и говорит - Н.Воронин... :lol:
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§ 112
Re: Николай ВОРОНИН: Без личного мнения
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13271
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.06.18 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тов. Воронин опять говорит ни очем..
Ну ни о чем буквально..
Тема президентства у нас в стране величина прстоянная уже лет 30..
Ничего нового не сказано, никаких расчетов как и просчетов..
Вот так почти 30 лет тов. Воронин пишет одну и ту же статью..
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§ bgb
Re: Николай ВОРОНИН: Без личного мнения
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3821
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 24.06.18 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Тов. Воронин опять говорит ни очем..
Ну ни о чем буквально..
Тема президентства у нас в стране величина прстоянная уже лет 30..
Ничего нового не сказано, никаких расчетов как и просчетов..
Вот так почти 30 лет тов. Воронин пишет одну и ту же статью..

согласен абсолютно!
такие баснописцы, как воронин и денисов активно тянут нас через нг в светлое прошлое!!!
ничего нового они написать не могут, потому как направление умственных способностей устремлено назад.
я тоже рожден в ссср, октябренок, пионер и комсомолец. но нельзя же жить этим сегодня!!!
я не говорю и не могу сказать, что у нас нет проблем, как впрочем и в любой стране мира, но не до такой же степени!!!
авторы таких статей убеждены, что интересов у молодежи нет, а есть только проблема - выживания. молодежи нечего есть, нечего пить, негде жить, некуда сходить, денег нет и надежды тоже.
у кого есть что есть, тот - мажор... :-P
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§ таноми52
Re: Николай ВОРОНИН: Без личного мнения
таноми52


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Сообщений: 62
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.06.18 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
такие баснописцы, как воронин и денисов активно тянут нас через нг в светлое прошлое!!!



Где в этой статье Вы это увидели? И причём здесь молодёжь?Цитата:
bgb:


я тоже рожден в ссср, октябренок, пионер и комсомолец. но нельзя же жить этим сегодня!!!


А это вообще к чему? Вы статью-то хоть читали? Или просто "стойка" и протест на одну лишь фамилию "Воронин"?
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§ 112
Re: Николай ВОРОНИН: Без личного мнения
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13271
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.06.18 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Вы статью-то хоть читали? Или про

Ну зачем ее в сотый раз одну и ту же, кстати и у тов. Шибаршина их штук 200, перечитывать?
По поводу Елбасы?
Смысл всех этих статей такой же осторожно одинаковый..
Ни больше ни меньше..
Сам вот ъочу найти в них что то новое, и не получается вот..
И это до 2030го года как минимум..
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§ maxsaf
Re: Николай ВОРОНИН: Без личного мнения
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.06.18 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может Токаев намекал на то, что Елбасы можно не идти на выборы, а просто дать ему этот пост пожизненно, все равно никто ж не против. Из-за бугра правда тявкать будут.
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§ bgb
Re: Николай ВОРОНИН: Без личного мнения
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3821
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 24.06.18 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Вы статью-то хоть читали?

нет. а зачем?
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§ bgb
Re: Николай ВОРОНИН: Без личного мнения
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3821
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 24.06.18 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А это вообще к чему?

а что? вы хотите всем повелевать, что писать, а что нет?
люди, в т.ч. и я, высказали свое мнение в довольно корректной форме.
а вы шпарите комментарии комментариев...
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